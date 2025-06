'Nieuwe naam voor de Tour de France, maar Lotto slikt ook opnieuw stevige domper'

Tijdens de Tour zal Lotto even veranderen in Lotto-CAPS. Maar een echte vervanger voor het vertrokken Dstny is er nog altijd niet gevonden.

Na het vertrek van Dstny heet de wielerploeg van de Nationale Loterij gewoon Lotto Cycling Team. Het is van 1989 geleden dat er geen tweede naamsponsor was, al zal dat tijdens de Tour dus even veranderen.

CAPS, dat al sinds 2012 sponsor is, krijgt promotie en zal even de tweede naamsponsor zijn. Maar de zoektocht naar een echte vervanger van Dstny duurt nog altijd. Eén piste lijkt er alvast niet te komen en dat is die van Arkéa, dat meldt HLN.

Het Franse bedrijf is nu nog sponsor is bij Arkéa-B&B Hotels, maar die ploeg degradeert eind dit jaar uit de WorldTour en is op zoek naar 25 miljoen euro. Als dat geld niet gevonden wordt, stopt de ploeg. Maar ook dan gaat Arkéa niet in zee met Lotto.

Lotto moet snel nieuwe naamsponsor vinden

En de tijd begint toch wel te dringen om een nieuwe naamsponsor te vinden "Ze hebben nog mannen onder contract staan, dus de basis is er. Maar als ze zich echt willen versterken, gaan ze niet te lang meer moeten wachten", zegt wielermakelaar Dries Smets bij Het Nieuwsblad.

Eind volgend jaar loopt onder meer het contract van Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt af bij Lotto. Als er niet snel duidelijkheid komt over een nieuwe naamsponsor zullen ook zij wellicht beginnen denken aan een vertrek.