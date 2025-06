Ondanks breukje rijdt Van der Poel toch de Dauphiné: Roodhooft onthult waarom dat "cruciaal" is

Mathieu van der Poel rijdt vanaf zondag toch de Dauphiné, ondanks een breukje in zijn pols. Christoph Roodhooft legt uit waarom de Nederlander toch aan de start wilde komen.

Een afrukkingsbreukje in zijn pols leek roet in het eten te gooien van de voorbereiding op de Tour van Mathieu van der Poel. Maar twee dagen later kon de Nederlander al opnieuw trainen op de rollen met een brace.

Enkele dagen later trainde hij in Spanje zelfs weer op de weg zonder brace en dat voor enkele uren. Van der Poel kon volgens Christoph Roodhooft niet ideaal trainen, de ene dag ging al beter dan de andere.

Van der Poel wil wedstrijdritme opdoen in de Dauphiné

De motivatie bij Van der Poel om aan de start te staan van de Dauphiné was echter groot. Vorig jaar reed Van der Poel na Luik-Bastenaken-Luik geen enkele wedstrijd meer en miste hij volgens Roodhooft wedstrijdritme in de eerste week van de Tour.

"Het was een uitgemaakte zaak dat Mathieu extra competitie wilde. Daarom is het belangrijk dat hij toch kan deelnemen aan de Dauphiné. Dat is cruciaal voor de voorbereiding op de Tour", zegt Roodhooft bij Sporza.

Of Van der Poel meteen een rit kan winnen, dat is weer iets anders. Maar Van der Poel is er wel bij om de wedstrijdhardheid niet te missen. En als hij in de eerste ritten een kans krijgt om te winnen, zal hij die niet laten liggen.