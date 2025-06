Tim Merlier beseft het maar al te goed: "Mijn enige kans"

Zondag gaat de Dauphiné van start, maar zonder Tim Merlier. Hij bereidt de Tour voor in eigen land met enkele eendagskoersen en de Baloise Belgium Tour.

Over minder dan een maand komt Tim Merlier op 5 juli weer aan de start van de Tour. De Europese kampioen kwam in 2021 al één keer aan de start en won toen de derde rit, maar in de negende rit gaf hij op.

De voorbije twee jaar was er voor Merlier geen plaats in de Tourploeg van Soudal Quick-Step, dit jaar wel. Dat Merlier vorig jaar drie ritten won in de Giro, waarvan twee in de derde week, heeft daar zeker een rol in gespeeld.

In de Dauphiné rijdt Merlier nog niet samen met Evenepoel, hij stoomt zich klaar in België. Zondag rijdt hij de Brussels Cycling Classic, maandag de Antwerp Port Epic en van 18 tot 22 juni rijdt hij de Baloise Belgium Tour.

Enige kans op geel in de Tour voor Merlier?

Merlier kan zo nog eens zijn snelle benen testen. Want op 5 juli wil hij in Rijsel als eerste over de streep rijden en de gele trui pakken. Want Merlier beseft dat het nu of nooit is om die gele trui te veroveren.

"De Tourstart in Lille is misschien de enige kans die ik krijg om de gele trui te dragen", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Want volgend jaar in Barcelona start de Tour meteen met een ploegentijdrit, daarna zullen de punchers wellicht weer hun kans krijgen. Het is dus nu of nooit voor Merlier.