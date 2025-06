Vader van Isaac Del Toro haalt hard uit naar Mexicaanse wielerbond: "Schandalig"

Isaac Del Toro brak tijdens de Giro helemaal door en werd net geen eindwinnaar. De weg naar de top was wel bijzonder hobbelig voor de Mexicaan.

Dat Isaac Del Toro (21) profwielrenner kon worden, is een klein wonder. Zijn vader José onthult in een interview met Katy Lopez dat zijn zoon jarenlang aan botontkalking heeft geleden en dat hij een spleet in zijn kaak had.

"Hij had medicijnen en supplementen nodig die heel moeilijk te betalen waren. Het lichaam van een topsporter wordt namelijk niet alleen aangedreven door bonen. We hebben veel geld moeten uitgeven."

Op steun van de Mexicaanse wielerbond kon de familie Del Toro niet rekenen. Dat zij nu met de eer gaan lopen van succes, vindt vader Del Toro dan ook "schandalig". Het doet hem dan ook pijn dat de Mexicaanse bond zo'n grote sier maakt.

Vader Del Toro boos op Mexicaanse wielerbond

"Ze praten altijd over de miljoenen die geïnvesteerd worden, maar ik ken geen renner die zijn reis vergoed kreeg, of zijn startgeld, of zelfs zijn maaltijden. Ik heb het zo moeilijk gehad met mijn kinderen en heb nooit enige hulp gekregen."

De Mexicaanse wielerbond (FMC) werd in 2021 door de UCI geschorst wegens ernstige onregelmatigheden in het bestuur. Er waren problemen met verkiezingsprocessen, interne conflicten en het niet naleven van regels van de UCI. Het Mexicaans Olympisch Comité nam de rol van het FMC daarna over.

"Ik weet dat ik niemand ben, en dat dit niks gaat veranderen. Maar wanneer ik hoor wat nu gezegd wordt, voel ik enorme frustratie. Duizenden herinneringen komen naar boven, en de grootste pijn voel ik voor de jonge renners, Isaacs ploeggenoten, die al gestopt zijn."