Vingegaard en Evenepoel zijn gewaarschuwd: Pogacar spreekt straffe taal voor de Dauphiné

Tadej Pogacar is klaar voor het tweede deel van zijn seizoen. De wereldkampioen heeft een hoogtestage achter de rug en wil maar wat graag de strijd aangaan met Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

Het valt bijna niet te geloven, maar Tadej Pogacar won nog nooit in de Dauphiné. Geen rit en ook het eindklassement niet. De Sloveen stond wel maar één keer aan de start, in het speciale seizoen 2020 werd hij begin augustus vierde.

Pas vijf jaar later staat Pogacar een tweede keer aan de start, maar wel met een heel andere status dan in 2020. Toen had Pogacar nog maar 13 profzeges op zijn palmares staan, intussen zijn dat er al 95.

Minstens één ritzege en het eindklassement in de Dauphiné moeten Pogacar dichter bij de 100 brengen. "We hebben net een stevige hoogtetraining met het team achter de rug en ik voel me goed", zegt de Sloveen.

Pogacar wil knallen in de Dauphiné

"De benen zijn er en de motivatie is er. Het is een paar jaar geleden dat ik hier ben geweest en we hebben zin om er weer te zijn en te koersen na vele weken samen trainen. De sfeer in de groep is erg goed en we zijn er klaar voor om te laten zien wat we kunnen."

Pogacar krijgt met Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens, Nils Politt, Domen Novak en Jhonatan Narváez vooral rouleurs mee in steun. Joao Almeida (Zwitserland) en Adam Yates (Giro) worden pas in de Tour ingezet.