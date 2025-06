Vingegaard, Pogacar of Evenepoel? Zonneveld zegt wie het kleinste ego heeft

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Dauphiné kijken Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel nog eens tegen elkaar. Een voorproefje voor de Tour of wordt het vooral zand in de ogen strooien?

Dat er uit de Dauphiné niet al te veel conclusies getrokken moeten worden voor de Tour, bewijzen de recentste edities. Jonas Vingegaard was in 2023 de enige eindwinnaar van de laatste vijf edities die daarna ook de Tour won. "De Dauphiné zegt lang niet alles" zegt Thijs Zonneveld dan ook bij In De Waaier. Al is dat dit jaar toch een tikkeltje anders. "Dit jaar rijden alle grote renners tegen elkaar, wat het heel bijzonder maakt." "Door hun ego's en hun wens om niet te verliezen, is dit wel een speciale koers. Normaal neem ik de Dauphiné met een korreltje zout, het blijft een rare koers om veel aan vast te hangen", stelt Zonneveld. Ego van Vingegaard het kleinst? Toch verwacht hij een strijd tussen Pogacar, Vingegaard en Evenepoel tot het einde. "De kans op het scenario van een wedstrijdje ver pissen en ego's meten is vrij groot." Al ziet Zonneveld ook één van hen daar niet aan meedoen. "Wie het meest bereid is om zijn ego te laten lopen? Vingegaard. Het ego van hem is het kleinste, terwijl Pogacar met deze Dauphiné-ploeg toch alleen maar komt om te intimideren", besluit de Nederlander nog.