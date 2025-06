Waarom is Wout van Aert zo populair? Michel Wuyts weet dé reden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is enorm geliefd en heeft bijzonder veel supporters in België en daarbuiten. Michel Wuyts weet hoe dat komt.

Samen met Remco Evenepoel schonk Wout van Aert de Belgische wielerfans de afgelopen jaren al veel mooie momenten met heel wat straffe overwinningen. Toch heeft Van Aert nog een pak meer fans.

Michel Wuyts merkte vorig jaar tijdens de ploegenvoorstelling van de E3 hoeveel fans Van Aert heeft. "De golf van enthousiasme die over het podium waait als Wout zijn opwachting maakt, is alle andere Belgen samen maal twee", zegt hij bij Wieler Revue.

Waarom is Van Aert zo populair?

En Wuyts weet ook hoe het komt dat Van Aert zoveel fans heeft. "Het heeft in elk geval te maken met zijn charisma. Het heeft ook te maken met de manier waarop hij zich opstelt", zegt Wuyts.

Van Aert is volgens Wuyts geen grootprater en drukt zich in interviews altijd heel goed uit. En dat terwijl hij dat nog altijd op een bescheiden manier doet. Maar Van Aert draait ook nooit rond de pot.

"Als hij niet wint, erkent hij dat hij op zijn meerdere gebotst is." Of zoals na Dwars door Vlaanderen dit jaar, waar Van Aert verrassend de sprint verloor van Neilson Powless, stak hij meteen de hand in eigen boezem.