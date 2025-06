Bruyneel geeft vergissing toe en zegt of De Bondt valsspeelde: "We waren verkeerd, hij heeft geen ruzie met Van Aert"

De meest opvallende actie van de Giro komt misschien wel op naam van Dries De Bondt. Bruyneel dacht al aan een ruzie tussen hem en Van Aert, maar er zat dus toch een andere reden achter.

Nadat De Bondt in Giro-rit 20 teruggegrepen werd, begon hij plots op kop te rijden voor Carapaz. Bruyneel vond dat vreemd en komt er nu op terug in de podcast TheMove. "Je probeert dan verklaringen te vinden. Initieel dacht ik dat het was omdat Van Aert tegen hem had gesprint in het klassement van de tussensprinten, waar De Bondt op kop stond. Dat blijkt niet het geval te zijn."

Bruyneel doet het verhaal over het interview van De Bondt, die verklapte dat hij nog geen contract heeft voor volgend jaar en op de ochtend van de rit sprak met EF-ploegleider Ken Vanmarcke. Die liet vallen dat het een effect kon hebben op de toekomst van De Bondt als hij enige hulp kon bieden. Bruyneel vindt De Bondt overigens een erg waardevolle renner.

Geen ruzie tussen De Bondt en Van Aert

"Misschien zullen ze zijn contract wel verlengen, maar ik denk dat ze eerst andere akkoorden zullen sluiten. Ik ben zeker dat hij vrij gemakkelijk een ploeg zal vinden. Hij heeft 400 à 500 meter op kop reed voor Carapaz, wat lang is op zo'n beklimming als de Finestre. We waren compleet verkeerd, De Bondt heeft geen ruzie met Wout van Aert. Hij en EF speelden het op een akkoordje, in het geval dat de kans zich zou voordoen."

Bruyneel krijgt meteen ook de vraag of dit valsspelen is. "Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ik denk van niet. Niemand kan een renner beletten om op kop te rijden. In 2023 deed Geraint Thomas een lead-out voor Mark Cavendish. Is dat valsspelen? Of is dat een gunst van een vriend? Als De Bondt zich nuttig wil maken voor iemand, dan kan niemand hem dat verhinderen."

Uitkijken of de UCI iets onderneemt

Het was misschien wel slimmer geweest om te zwijgen. "Ik vind het wel raar dat De Bondt zich er publiekelijk over uitspreekt. De UCI zou hem nog voor de disciplinaire commissie durven laten komen. Ik denk niet dat ze er iets aan kunnen doen. Soms gebeuren er gewoon dingen door de relaties tussen renners."