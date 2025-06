Evenepoel is heel open over geschiedenis met zware valpartijen: "Daar ben ik van onder de indruk, op een slechte manier"

Remco Evenepoel heeft al heel wat moeten verwerken. Het kan niet anders dat zijn geschiedenis met zware valpartijen een impact heeft over zijn carrière.

Daar heeft Evenepoel heel open over gesproken in een interview met Eurosport. Door zijn deelname aan vier voorjaarsklassiekers en de Ronde van Romandië zouden we het bijna vergeten, maar ook dit jaar komt hij weer terug na een valpartij die zijn sporen heeft nagelaten. Het mag zeker niet onderschat worden hoe zwaar dat wel degelijk is.

Zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije in 2020, zijn val in de Ronde van het Baskenland in 2024 en zijn crash op training in het najaar van datzelfde jaar zouden hem al 458 dagen aan de kant gehouden hebben. Evenepoel schrikt als hij dat gegeven over zijn blessures hoort. "458 dagen? Dat is lang. Ja, dat is langer dan een jaar."

Evenepoel denkt dat crashes progressie vertragen

Het hakt er wel even in als iemand dit luidop zegt. "Als ik dat getal hoor... Daar ben ik van onder de indruk, op een slechte manier." Evenepoel zegt het wel nog met een glimlach en kan het een plaats geven. "Waarschijnlijk vertraagt dat mijn progressie wel op bepaalde momenten", vreest hij wel. Desondanks heeft hij al zo veel gewonnen.

Dat neemt niet weg dat hij zonder die valpartijen misschien nog beter kon presteren. "Iedereen weet hoe belangrijk de periode van november, december en januari tegenwoordig is voor een profwielrenner. In die drie maanden heb ik nul uren op de fiets gezeten", verwijst hij naar de vorige winter. "Dat is een groot verschil met de andere renners."

Evenepoel probeert steeds zo goed mogelijk terug te keren

"Dat zal wel vertragen hoe ik mezelf kan ontwikkelen", vermoedt Evenepoel. "Het is iets negatiefs om er zo over na te denken. Ik moet het accepteren en altijd proberen om zo goed mogelijk terug te keren, of om er het beste van te maken."