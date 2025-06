Hij zorgde voor ongelooflijke stunt door Evenepoel én Pogacar te kloppen, maar nu moet Skjelmose slecht nieuws onthullen

Het was één van de meest frappante momenten van het voorjaar, toen Skjelmose toonde dat het mogelijk is om zowel Evenepoel als Pogacar te kloppen in een klassieker. Sindsdien heeft het goede nieuws zich niet voortgezet voor de Deen.

De overwinning in de Amstel Gold Race kunnen ze de renner van Lidl-Trek alvast niet meer afnemen. Samen met Evenepoel reed hij naar koploper Pogacar toe. Ze zorgden zo voor een onverwachte wending in de Nederlandse klassieker. Aan de finish was niet Evenepoel of Pogacar de snelste, maar wel Skjelmose, die won tot zijn eigen verbazing.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Skjelmose dit seizoen. Hij was in Parijs-Nice al hard gevallen op een middenberm. Ook in de Waalse Pijl bleef hij niet van pech bespaard: hij kwam ten val in aanloop naar de voorlaatste beklimming van de Muur van Hoei. Nu is de Scandinaviër weer aan het genezen van een ziekte.

Skjelmose kon een week niet fietsen

Zijn ploeg had al laten weten dat hij niet zou meedoen aan de Dauphiné en in de plaats de Ronde van Zwitserland zou rijden. "Ik ben ongeveer een week van de fiets moeten blijven door een maaginfectie", onthult Skjelmose op Instagram wat er aan de hand is. "Ik had koorts en kon niet goed eten. Ik ben nu weer een paar dagen aan het trainen."

Inmiddels gaat het wel al iets beter. "Ik voel me terug beter op de fiets, maar mijn lichaam is nog aan het herstellen. Ik heb ook wat kracht en gewicht verloren. Het is frustrerend om opnieuw met een tegenslag te maken te krijgen, zeker gezien de timing ervan. Dat is deel van de sport." Er volgt nu voor hem een inhaalrace.

Skjelmose gelooft nog in een goede Tour

Hij wil immers op niveau zijn in de Tour de France. "Er is nog altijd tijd. Ik ben volledig gefocust om te staan waar ik wil staan." Skjelmose gelooft dus dat het nog mogelijk is om zich via de Ronde van Zwitserland goed voor te bereiden.