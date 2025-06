Kan hij stunten? Toon Aerts onthult zijn opvallende doel op de weg

Toon Aerts herontdekt zich bij Lotto als wegrenner. Dat doet hij vooral als knecht, maar hij durft ook zelf een aantal doelen stellen voor zichzelf.

Door de samenwerking tussen zijn veldritteam Deschacht-Hens-FSP en Lotto kan Toon Aerts wegkoersen van een hoger niveau rijden. Voor Lotto reed hij al Rund um Köln en de Ronde van Noorwegen.

De komende weken is Aerts ook actief in België. Maandag rijdt in de Antwerp Port Epic, op 14 juni staat hij aan de start van Dwars door het Hageland. Twee koersen die enkele gravelstroken bevatten.

Als tiende op het WK gravel vorig jaar moeten die koersen hem zeker goed liggen. "Misschien dat ik daar als schaduwkopman aan de startlijn sta", zegt Aerts bij Sporza. En hij heeft nog meer doelen.

Aerts focust op tijdrit in Baloise Belgium Tour

Zo rijdt Aerts van 18 tot 22 juni de Baloise Belgium Tour. "Ik focus me ook extra op het tijdrijden. In dat kader is de tijdrit in de Baloise Belgium een eerste test." De derde etappe is een tijdrit van 9,6 kilometer tussen Tessenderlo en Ham.

In 2019 werd Aerts 15de een de tijdrit op een gelijkaardige afstand en uiteinddelijk vierde in het eindklassement. Maar druk om dat herhalen voelt Aerts niet, hij wil vooral zijn grenzen en mogelijkheden aftasten op de weg.