Onenigheid over het aandeel van Visma-Lease a Bike en Wout: "Plan met Van Aert geen 'rocket science'"

Wout van Aert als ploegmaat en Visma-Lease a Bike als ploeg in het geheel hebben zeker hun steentje bijgedragen aan de eindzege van Simon Yates in de Giro. Hoe groot dat aandeel was, is voor discussie vatbaar.

Dat is dan ook exact wat Geraint Thomas en Luke Rowe doen in de Geraint Thomas Cycling Club: erover discussiëren. Ze zitten niet helemaal op dezelfde lijn. Thomas staat eerst nog eens stil bij de etappe waarin Yates de Giro op zijn kop zette. Net als in zijn andere podcast uit de ex-Tourwinnaar onbegrip over de tactiek van Del Toro en Carapaz.

Vooral Del Toro moet het ontgelden. "Het was een hele rare etappe, waarin Del Toro het voor een deel zelf weggeeft. Ik snap ook niet dat hij de aanval van Yates niet beantwoordde, hij was alleen maar gefocust op Carapaz." Zo reed Yates onbedreigd naar de eindzege. "Als je de roze trui om je schouders hebt, dan vecht je er toch voor?"

Yates past goed bij Visma-Lease a Bike

Thomas had overigens wel een groot geloof in zijn landgenoot. "Ik had verwacht dat Yates het podium kon halen, aangezien hij altijd goed is in grote ronden. Dat hij heeft kunnen winnen, komt ook wel door zijn overstap naar Visma-Lease a Bike", looft hij de ploeg van Yates. "Hij past goed bij de ploeg en krijgt daar de beste ondersteuning."

Luke Rowe heeft daar toch zijn twijfels bij. "Visma-Lease a Bike reed goed in de vlakke etappes, maar in de ritten voor het algemeen klassement? Van Aert in de aanval sturen? Dat is geen rocket science", vindt Rowe dit maar een voor de hand liggende keuze. Iets dergelijks liet Thomas ook wel optekenen in zijn andere podcast.

Rowe denkt dat Visma-Lease a Bike geluk had

Toch benadrukt Rowe, meer dan Thomas, de kracht van Yates en denkt hij niet dat Visma-Lease a Bike er veel mee te maken had. "Ik denk dat ze geluk hadden dat Yates het zo goed deed", zegt de ploegleider van Decathlon AG2R zelfs.