Reeks genodigden neemt afscheid van Ludo Dierckxsens, De Cauwer vindt hem een voorbeeld: "Natuurlijk veel te vroeg"

Er is in Westerlo een afscheidsplechtigheid gehouden voor Ludo Dierckxsens. Familie en vrienden, mensen van binnen en buiten de wielerwereld, konden afscheid nemen van de man met de eeuwige glimlach.

In de aula in Westerlo werden enkel genodigden toegelaten. Wel was het mogelijk om de uitvaart ook te volgen op een groot scherm op de Grote Markt van de Kempense gemeente. Zijn boezemvriend Koen Buyse nam even het woord. Daarnaast waren er tijdens de ceremonie ook emotionele getuigenissen van Mauro en Carine, de zoon en vrouw van Ludo.

Op het einde werd de fiets van Ludo Dierckxsens als eerbetoon aan de haak gehangen en weerklonk "Dont' Stop Me Now" van Queen, het lijflied van de voormalige profwielrenner. Zo stond hij inderdaad in het leven: altijd maar blijven doorgaan, op een zo vrolijke, enthousiaste en positief mogelijke manier. Dat is zijn nalatenschap.

Veel genodigden uit wielerwereld

Onder de genodigden bevonden zich uiteraard heel wat mensen uit de wielerwereld, van Paul Herygers tot Fons De Wolf, Tom Van Damme, Erwin Vervecken, Marc Wauters, Carlo Bomans, Stig Broeckx en José De Cauwer. Die laatste is het ook gewend om actualiteit te becommentariëren en dus nemen we zijn kijk even mee.

"Iedereen verwijst naar die lach. Die was ook kenmerkend: dat was Ludo. Achter die lach zat ook veel sérieux. Het is een apart figuur. Het glas was halfvol bij hem, soms letterlijk en figuurlijk. Dit soort mensen blijven op een andere manier in uw gedachten zitten", zegt De Cauwer bij VRT NWS. Ook de manier waarop Ludo is heengegaan, op de fiets, blijft apart.

Dierckxsens kan voorbeeld zijn voor jongeren

En dit op amper 60-jarige leeftijd. "Dit is niets nieuw in de wereld. Vijf jaar afzien is ook slecht, maar dit is gewoon veel te vroeg natuurlijk. Het is altijd te vroeg." Ook bij VTM NIEUWS reageerde De Cauwer. "Ludo kan misschien een voorbeeld zijn voor jongeren. Op je achttiende of negentiende word je nu soms al afgeserveerd. Met heel hard werken en positiviteit kun je heel ver komen. Daar was Ludo het toonbeeld van."