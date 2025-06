Remco Evenepoel verklaart emotionele boodschap na moeilijkste comeback ooit: "Moeilijk om het te aanvaarden"

Als Remco Evenepoel vanaf zondag weer zijn kansen kan verdedigen in de Dauphiné, dan is dat omdat hij de inspanningen geleverd heeft om terug te keren na een lange periode van onbeschikbaarheid afgelopen winter. Dat mogen we niet vergeten.

Dat is ook ter sprake gekomen in een interview bij Eurosport. De interviewer vond dat Evenepoel na zijn terugkeer dit voorjaar een emotionele boodschap online plaatste. Hij wekte zo de indruk dat dit zijn moeilijkste comeback was. Dat kan Evenepoel bevestigen. "Ja, dit was zeker de moeilijkste", zegt de man die inmiddels al van meerdere zware crashes moest herstellen.

Het is altijd moeilijk vergelijken. "Misschien waren de blessures na de val in Lombardije moeilijker om van terug te komen, omdat alles zich situeerde rond de heup. Dat was nog maar mijn eerste zware valpartij. Ik was twintig jaar, ik was nog jong. Ik ben nog altijd jong, maar toen was ik nog jonger en was ik nog maar bezig aan mijn tweede profseizoen."

Val Evenepoel in najaar 2024 fysiek en mentaal een uitdaging

Dan sta je op een andere manier in die wielerloopbaan. "Dan heb je nog echt dat vuur in je en ben je altijd gemotiveerd." We twijfelen er niet aan dat dit vuur nog altijd aanwezig is bij Evenepoel, maar op jongere leeftijd komt het misschien meer automatisch. De valpartij op training in het najaar van 2024 heeft er fysiek en mentaal ingehakt.

"Het was de tweede val in een half jaar tijd op dezelfde schouder, terwijl ik net terugkwam van een leuke vakantie en een mooie periode met veel leuke activiteiten. In het begin leek alles oké. Toen we de resultaten van de scans zagen, wisten we dat het een lastige situatie was." Verschillende ligamenten en spieren waren er slecht aan toe.

Evenepoel kon het moeilijk accepteren

"De combinatie van opnieuw een val op dezelfde schouder en de aard van de blessures, maakte het moeilijk om het te aanvaarden. Ik wist dat ik in de winter lange tijd out ging zijn terwijl iedereen weer zou beginnen trainen. Zij zouden beter worden, ik zou een stap achteruit maken. Dit alles samen maakte het heel moeilijk." Desondanks is Evenepoel nu weer klaar voor een belangrijke rittenkoers.