Vallen en winnen: toptalent Magnier staat er weer helemaal namens Soudal Quick-Step, Vollering en Alvarado ook actief

Een dag voor de start van de Dauphiné is er al op verschillende plekken gekoerst. De Heistse Pijl was bijvoorbeeld in eigen land een wedstrijd om naar uit te kijken.

Heistse Pijl

Zes vluchters kregen slechts een beperkte voorsprong van een kleine drie minuten. Ze waren allemaal alweer ingelopen toen Magnier één van de slachtoffers was bij een valpartij. Het was lang niet de enige valpartij in deze chaotische koers. Met Gerben Thijssen ging nog een belangrijke naam tegen de grond. De 19-jarige Belg Tailleu deed solo het peloton zwoegen.

Het was een verdienstelijke maar geen succesvolle poging. Na alle hectiek kwam het toch tot een sprint in Heist. Magnier was inmiddels weer hersteld en heeft duidelijk zijn vorm uit het begin van het jaar weer te pakken. De Fransman van Soudal Quick-Step spurtte naar winst, voor de Deen Andresen en de Belg Dehairs. Fretin was de volgende landgenoot op plek 6.

De 21-jarige Magnier liet zijn talent begin maart reeds zien met onder meer een tweede plaats in de Omloop. Na de Tirreno volgde een moeilijkere periode. In de Giro was hij slechts één keer goed voor een top 3 en moest hij opgeven. Nu staat het jonge talent er dus weer en lijkt hij helemaal klaar voor een sterk tweede deel van het seizoen.

Ronde van Slovenië

In de Ronde van Slovenië heeft Tsarenko zich een sterke vluchter getoond. In de vierde etappe met aankomst in Golte behield hij een voorsprong van een kleine halve minuut op zijn eerste achtervolger. De Noor Johannessen werd de nieuwe leider: de renner van Uno-X heeft een krappe bonus van 16 seconden op Großschartner .

Vrouwenwielrennen

Het was ook een drukke dag in het vrouwenwielrennen. Susanne Andersen bleek na een fotofinish de snelste in de Antwerp Port Epic. Ceylin del Carmen Alvarado werd vierde. In de Tour of Britain was Cat Ferguson de snelste in een kopgroep van vier, in natte omstandigheden. Ze sloeg zo een dubbelslag. Vollering deed solo exact hetzelfde in de tweede rit van de Ronde van Catelonië, in veel drogere weersomstandigheden.