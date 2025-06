Van der Poel of Pogacar? Evenepoel toont zich echte patriot en zegt van welke andere topper hij graag ploegmaat zou zijn

Remco Evenepoel is een patriot. Dat heeft hij nog eens bevestigd in een reeks vragen met korte antwoorden. Hierin laat hij ook blijken dat hij graag Mathieu van der Poel als ploegmaat zou hebben.

Voorafgaand aan zijn deelname aan de Dauphiné trakteert TNT Sports Remco Evenepoel op een aparte vraag-en antwoordsessie. Hij moest beginnen door zijn belangrijkste tegenstander aan te duiden. "Euh, Tadej Pogacar." Weinig verrassend. Daarna werd Evenepoel gevraagd naar de grootste overwinning in zijn eigen carrière.

Daar moest hij uiteraard niet lang over nadenken. 'De dubbele gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs in 2024." Wie is de beste ploegmaat die hij al aan zijn zijde had? "De beste ploegmaat? Mikel Landa." Dan is het extra jammer dat de Spanjaard meer dan waarschijnlijk de Tour de France-selectie van Soudal Quick-Step niet haalt.

Remco Evenepoel een trotse Belg

Er wordt Evenepoel ook gevraagd wat het mooiste land is waar hij al heeft gereden. "België", zegt hij met een brede glimlach op zijn gezicht. Het is niet de eerste keer dat Evenepoel laat blijken een trotse Belg te zijn. Hij wordt ook gevraagd naar de zwaarste koers die hij al reed. "Waarschijnlijk de Tourrit van vorig jaar over de Plateau de Beille?"

Dat zegt Evenepoel met enige twijfel in zijn stem. Hij is zekerder over wie zijn idolen waren toen hij opgroeide, al moet hij er ook even over nadenken. "Euh, Alberto Contador en Philippe Gilbert." Ten slotte moet hij een renner aanduiden die nog nooit in zijn ploeg gereden heeft en die hij wel graag als ploegmaat zou hebben. "Ooh la la, dat is heel moeilijk."

Evenepoel wil Van der Poel wel als ploegmaat

Remco Evenepoel komt uiteindelijk toch tot een antwoord. "Ik zou misschien zeggen: Mathieu van der Poel." Het is wel opvallend dat hij niet opnieuw Pogacar zegt, aangezien de twee goede vrienden zijn. Die is in het rondewerk ook wel een rivaal. Van der Poel is natuurlijk ook lang geen verkeerde keuze.