"Eén van de belachelijkste zaken die ik in mijn leven zag": José De Cauwer spaart zijn kritiek niet

De Ronde van Slovenië krijgt vandaag plots heel veel aandacht. Ivo Oliveira won de laatste etappe en droeg die op aan zijn tweelingbroer Rui.

Ivo Oliveira van UAE Team Emirates was vanmiddag de snelste van een kopgroep van 26 renners tijdens de slotrit van de Ronde van Slovenië. Hij droeg achteraf de etappezege op aan zijn broer Rui.

Die werd na de tweede etappe gedeclasseerd als winnaar, voor onregelmatig sprinten, maar daar kwam heel veel kritiek op. “Ik wil niet al te veel meer terugkomen op de beslissing van de wedstrijdjury”, vertelde Ivo achteraf.

“Iedereen die met het wielrennen begaan is weet dat hem daar onrecht aangedaan werd. Deze zege is voor mijn broer en het team”, klonk het. Iets wat ook José De Cauwer bevestigde.

José De Cauwer niet akkoord met declassering van Rui Oliveira

“Ik zou die wedstrijdleiding daar eens willen spreken”, zegt José De Cauwer bij de VRT. “En vragen of basis van wat hebben jullie dit gedaan. Dat is één van de belachelijkste zaken die ik ooit in mijn leven gezien heb.”

“Was er nu één moment dat je dacht van dit is erover? Hij gaat een halve meter opzij, maar er is nog meer dan een meter vrij. Die andere doet de beweging dat hij gehinderd wordt, maar neen, hij was helemaal uitgesprint. Er was ruimte zat, hij had alleen geen snelheid genoeg.”

“Dit was echt fout, geen renner of geen ex-renner en al zeker geen sprinter zal dit vinden. Als men begint met gele kaarten, dan moet je geen gele, maar een rode kaart geven aan het jurylid dat dit beslist heeft”, besluit de analist.