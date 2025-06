En of ze gelukkig zijn bij Soudal-QuickStep over Belgische topper in de rangen: "Geweldig, feilloos"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal-QuickStep is klaar voor een heerlijke zomer vol etappezeges. Daar moet Bert Van Lerberghe een heel belangrijke rol in gaan spelen.

Paul Magnier koerste zaterdag zijn eerste wedstrijd na de Giro d’Italia. De Fransman van Soudal-QuickStep wist meteen de Heistse Pijl op zijn naam te schrijven. Al mag hij daar vooral lead-out Bert Van Lerberghe voor danken.

Die loodste Magnier naar de overwinning. De ploeg van Jurgen Foré schuwt op zijn website dan ook de grote woorden niet over de prestaties van Van Lerberghe: geweldig en feilloos zijn de termen die daarbij gebruikt worden.

Bert Van Lerberghe in topconditie bij Soudal-QuickStep

Ook Magnier wist zijn ploegmaat te bedanken voor het geleverde werk. “Het is een prachtige overwinning die me enorm veel voldoening geeft, omdat ze het resultaat is van een fantastisch ploegenspel”, vertelt hij op de website van de wielerploeg.

“De hele ploeg leverde geweldig werk. Bert was ongelooflijk in de finale – hij zorgde ervoor dat ik de hele tijd op de juiste plaats zat, van de laatste helling tot aan de slotkilometer. In de sprint heb ik gewoon alles gegeven en ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

Een perfect begin voor de maan juni dus en bij Soudal-QuickStep hopen ze dat Van Lerberghe deze manier van werken in de Tour de France ook kan neerzetten om Tim Merlier naar de etappezege en misschien wel een gele leiderstrui te loodsen.