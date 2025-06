Evenepoel heeft wat te zeggen over het prachtige gebaar van Pogacar: "Toen ben ik mij achteraf gaan verontschuldigen"

Het is toch een prachtig gebaar van Tadej Pogacar om tijdens een training van trui te wisselen als hij op zijn tijdritfiets springt. Het is een teken van respect naar Evenepoel toe.

Het was al langer bekend dat Pogacar dit doet en onlangs zijn er ook beelden van opgedoken. Pogacar is immers wereldkampioen op de weg, Evenepoel is de wereldkampioen tijdrijden. VTM NIEUWS heeft Evenepoel naar een reactie gevraagd op de geste van de Sloveen. "Ja, da's heel mooi, natuurlijk. Ik snap waarom Tadej het doet."

Evenepoel vindt het ook wel gepast. "Ik zou het persoonlijk zelf ook doen. Het is toch een aparte discipline en je rijdt op een andere fiets. Ik train zelfs niet altijd met mijn regenboogtrui op de tijdritfiets, omdat het soms te moeilijk is om onderweg van trui te wisselen." Het doet Evenepoel zelfs een anekdote met een andere renner oprakelen.

Evenepoel doet anekdote met Foss uit de doeken

"Twee jaar geleden was ik wereldkampioen op de weg en reed ik met mijn tijdritfiets naar boven in Tenerife. Ik stak Tobias Foss voorbij, die reed op zijn gewone fiets." De Noor was op dat moment de wereldkampioen tijdrijden. Tot ieders verbazing, ook die van Remco zelf, had Foss het WK tijdrijden in Wollongong gewonnen in 2022.

Evenepoel zat er wel een beetje verveeld mee dat hij de regenboogtrui droeg. "Toen ben ik mij achteraf in het hotel gaan verontschuldigen, omdat ik wist dat ik eigenlijk met zijn trui aan het rondrijden was. Daarna heb ik dat jaar ook de WK-trui niet meer aangetrokken op de tijdritfiets, omdat ik vond dat ik het op dat moment niet verdiende."

Evenepoel inmiddels tweevoudig wereldkampioen tijdrijden

Het recht om in de regenboogtrui op een tijdritfiets rond te rijden zou Evenepoel toch nog bemachtigen. "Gelukkig heb ik de regenboogtrui veroverd op het WK tijdrijden in de zomer daarna." Ook een jaar later was het prijs, waardoor Evenepoel zich een tweevoudig wereldkampioen tijdrijden mag noemen.