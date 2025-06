Na alle speculaties: Toon Aerts heeft een duidelijke boodschap voor zijn crossfans

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts rijdt dit jaar een beperkte campagne op de weg. Zijn droom is om ooit de voorjaarsklassiekers en een grote ronde te rijden.

Toon Aerts kende een interessant veldritseizoen waarin hij zich focuste op regelmaat en stabiliteit. Ondanks enkele sterke prestaties en podiumplaatsen, bleef hij zoeken naar de perfecte balans tussen vorm en materiaal.

Hij stond bovenaan in de Superprestige en eindigde als tweede in de Wereldbeker, wat zijn constante prestaties onderstreepte. Aerts kampte met enkele technische problemen na de overstap van Shimano naar SRAM, vooral in modderige omstandigheden.

Dit beïnvloedde zijn resultaten in de eerste helft van het seizoen, maar hij wist zich gaandeweg aan te passen. Zijn trainingsstage in Spanje hielp hem om sterker terug te keren voor de tweede seizoenshelft.

Hoewel hij niet altijd op zijn absolute topniveau reed, bewees hij dat hij een geduchte concurrent bleef voor renners als Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Zijn focus op regelmaat en klassementen maakte hem een van de meest consistente veldrijders van het seizoen.

Toon Aerts wil voorjaarsklassiekers en grote ronde rijden

Aerts steekt niet onder stoelen of banken dat hij in de toekomst graag wil uitpakken op de weg. Een grote ronde rijden is zijn absolute droom, maar ook de voorjaarsklassiekers spreken hem enorm aan als Vlaming.

Dat heeft echter zijn gevolgen voor zijn crossseizoen. “Dan zal ik waarschijnlijk enkele crossen moeten laten vallen, omdat die dicht bij het voorjaar liggen”, vertelt hij aan Sporza.

Aerts heeft echter goed nieuws voor zijn veldritfans richting komend seizoen. “Ik zal opnieuw een hele winter crossen, van oktober tot februari."

De campagne op de weg bij Lotto Cycling Team kan hem alleen maar helpen. “Ik had al een grote motor. Maar die zal nog groter worden dankzij wedstrijden van een hoog niveau en rittenkoersen van een week.”