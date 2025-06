Tim Merlier brengt QuickStep in Brussels Cycling Classic op één zege van historisch moment

Tim Merlier was de snelste in de Brussels Cycling Classic. Hij haalde het in de massasprint met groot machtsvertoon.

De Brussels Cycling Classic draaide uit op een massasprint en Tim Merlier was daarin duidelijk de beste. Het was de 58ste zege voor hem, de 999de voor QuickStep.

De lead-out? Dat was Bert Van Lerberghe. “Dat is een beetje mijn mikpunt in koers, anders mag ik het 's avonds horen in de kamer”, lachte Merlier na afloop bij Sporza.

Merlier had het onderweg lastig om de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg drie keer te overleven. “Ik was er een beetje bang voor. Ik ben duidelijk toch goed van de stage gekomen. Het is toch altijd met vraagtekens dat je terugkomt.”

Wie pakt zege nummer 1.000 voor QuickStep?

De sprint zag er gemakkelijk uit, maar dat was het niet. Het ging lichtjes bergop, met de nodige tegenwind. Merlier wilde vertrekken op 300 meter, maar deed dat niet.

“Ik wachtte een beetje. Met nog 200 meter te gaan had ik geen slipstream meer, dus ging ik ervoor. Het was van een beetje te ver, maar ik heb het gehaald.”

Zege nummer 999 voor de ploeg, het is uitkijken wie nummer 1.000 zal pakken. Er zijn een paar mogelijkheden de komende dagen...