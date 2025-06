📷 "Winnaars hebben een plan!": Sven Nys komt met ongelofelijk compliment

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sven Nys is apetrots op Fleur Moons. De ploeg schakelde dit voorjaar en dat leverde nu een gelukzalig moment op voor de renster en Lidl-Trek.

Fleur Moons van Lidl-Trek kampte maandenlang met gezondheidsproblemen. Wat begon als een griep tijdens een trainingskamp, mondde uit in een slepende sinusitis. Uiteindelijk bleek een operatie noodzakelijk om haar neusholte te vergroten, zodat ze beter kon ademen en slijm kon afvoeren.

Dit betekende dat de 19-jarige renster het hele voorjaar moest missen en pas afgelopen weekend haar seizoensdebuut kon maken. Maar Moors liet zich niet ontmoedigen. Op zaterdag reed ze haar eerste wedstrijd van het jaar en eindigde meteen als zesde. En op zondag, in Dwars door de Westhoek, ging ze nog een stap verder: ze sprintte naar haar eerste profzege.

Na de finish was de ontlading groot. "Ik ben zo blij, want ik heb er een heel moeilijke periode opzitten," zei Moors emotioneel. "Dit is mijn eerste weekend dat ik weer echt renster ben." Haar ploegleidster gaf haar het advies om zich te sparen en alles op haar sprint te zetten, een strategie die perfect uitpakte.

Met deze overwinning bewijst Moors dat ze terug is en klaar om haar talent verder te tonen. Haar doorzettingsvermogen en vechtlust maken haar een renster om in de gaten te houden. Sven Nys kwam op sociale media met een opvallende post.

“Een mooi voorbeeld van de juiste keuzes maken. Maanden geleden liep alles fout. Het enige wat dan telt is het jonge talent ruimte geven om te herstellen en weer op te bouwen. Ambitie en doelen bijstellen. Weg van de competitie, batterijen opladen en stap voor stap opbouwen”, klinkt het.

“Met dank aan de fijne samenwerking tussen Baloise Glowi Lions en Lidl-Trek en onder leiding van Paul Van Den Bosch lange termijn denken. Winnaars hebben een plan! Proficiat Fleur. De trein staat weer op de rails.”