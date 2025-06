CEO van Lotto haalt zwaar uit na derde plek van De Lie en komt met twee nieuwtjes

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie reed zondag eindelijk nog eens een koers. Onze landgenoot eindigde op de derde plek in de Brussels Cycling Classic.

Zondag stond er in de sprint van de Brussels Cycling Classic helemaal geen maat op Tim Merlier. Hij won met ruime voorsprong deze editie, zege nummer 999 voor Soudal-QuickStep.

In de overduidelijke overwinning van Merlier verdween de podiumplek van Arnaud De Lie in het niets, maar voor de renner van Lotto was dit een heel belangrijke prestatie na alle miserie van eerder dit jaar.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, reageerde CEO Stéphane Heulot achteraf bij Het Nieuwsblad. “Ik las de voorbije maanden zoveel dwaasheden over Arnaud, over de ploeg. En dan dit! Ik kan echt niet beschrijven wat ik nu voel. Ja, ik ben geëmotioneerd.”

De Fransman was bijzonder scherp voor alles en iedereen die kritiek had op De Lie. “Aan al diegenen die Arnaud de voorbije weken hebben neergesabeld, zou ik willen vragen wat ze nu te zeggen hebben. Hun woorden hebben impact gehad op de ploeg, op het management maar niet in het minst op Arnaud zelf. Ook hij leest die zaken, ook hij hoort de kritieken.”

De Lie trekt naar de Ronde van Zwitserland

Toch kan Heulot niet anders dan toegeven dat de twijfel die er was terecht was. Zeker nadat De Lie vorige week ook nog eens afhaakte voor Boucles de la Mayenne.

“Arnaud was al onderweg naar Frankrijk maar is halfweg teruggedraaid omdat hij zich niet goed voelde en geen enkel risico wilde nemen. Nu blijkt dat het de juiste beslissing was. Ik hoop echt dat hij nu vertrokken is.”

Ook al stelt de Brussels Cycling Classic misschien niet veel voor in het hoofd van velen, toch is dit voor Lotto en De Lie van groot belang. Onze landgenoot rijdt volgende week de Ronde van Zwitserland, waar hij de kans krijgt om deze prestatie te bevestigen.