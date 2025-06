"Had graag geschiedenis geschreven": Wilfried Peeters vloekt en grijpt naast historisch moment

Paul Magnier en Tim Merlier zetten de teller van overwinningen bij Soudal-QuickStep afgelopen weekend op 999. Het is wachten op de duizendste zege.

Tim Merlier kreeg vandaag in de Antwerp Port Epic de kans om de duizendste overwinning van QuickStep te vieren, maar daar slaagde hij helaas niet in.

Ploegleider Wilfried Peeters had heel graag dit historische moment in de volgwagen meegemaakt. Hij is al sinds 2003 in loondienst bij de ploeg.

“Net daarom had ik hier vandaag zo graag gewonnen”, zei hij aan Het Nieuwsblad. “Ik had er niet bij stilgestaan maar in de loop van de week begon het te dagen dat we, mits een drie op drie, met de ploeg onze duizendste overwinning konden vieren.”

De eerste zege dateert van 2003, toen Knaven won in de Ronde van Qatar. “Zou het dan niet mooi geweest zijn, mocht ik ook in de volgwagen gezeten hebben bij de duizendste overwinning?”

Maar die kwam er niet. Deze week zijn er nog kansen en dan wordt gekeken naar kopman Remco Evenepoel. “Verdorie, ik had hier graag geschiedenis geschreven. Het feestje zal voor de jongens in de Dauphiné zijn”, besloot Peeters.