"Ik wil daar niet teveel bij betrokken raken": bijzondere teneur in conflict met Ruben Van Gucht

Het conflict tussen Remco Evenepoel en Ruben Van Gucht lijkt van de baan. Nochtans woedde dat eventjes in alle hevigheid.

Alles begon met uitspraken van sportjournalist Ruben Van Gucht in De Afspraak. Daarin deed hij uitspraken over Evenepoels schoonfamilie. Hij suggereerde dat de renner financieel voor hen zou zorgen, wat Evenepoel als respectloos en ongegrond bestempelde.

Evenepoel pakte uit met een vlammende post op sociale media en benadrukte dat zijn vrouw uit een welgestelde familie komt en dat de insinuaties van Van Gucht volledig ongegrond waren. Hij bekritiseerde de journalist voor het verspreiden van geruchten.

Volgens Evenepoel heeft Van Gucht een beperkt wereldbeeld. Van Gucht probeerde de situatie te sussen door Evenepoel een audiobericht te sturen, maar volgens de renner bevatte dit geen excuses.

Persverantwoordelijke en vertrouwensman Phil Lowe van Soudal-QuickStep zag alles passeren. “We hebben er naderhand kort over gesproken. Ik heb de post gelezen net als ieder ander en ik zei tegen Remco dat de pers hier waarschijnlijk vol op zou duiken”, klinkt het in de Tourspecial van Wielerrevue.

“Ik heb hem gevraagd of hij de media te woord wilde staan over dit onderwerp, maar hij zei dat het boek voor hem gesloten was. Daar was ik het mee eens. Hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Voor zijn persoonlijke communicatie heeft Remco ook een eigen manager, Danny Steegen. Ik wil daar ook niet teveel bij betrokken raken”, besluit Lowe.