Na bemoedigende koers in Brussel: noodlot slaat opnieuw toe voor Arnaud De Lie

Arnaud De Lie is vandaag ten val gekomen in de Antwerp Port Epic. Hij werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Arnaud De Lie maakte zondag zijn comeback in de Brussels Cycling Classic. Hij deed dat met een knappe derde plaats na ritwinnaar Tim Merlier.

Iedereen bij Lotto Cycling Team was in zijn nopjes over deze prestatie. CEO Stéphane Heulot kondigde meteen aan dat De Lie volgende week naar de Ronde van Zwitserland trekt.

Al is daar vandaag weer twijfel over. De Lie kwam aan de start in de Antwerp Port Epic vandaag, maar nog voor half koers kwam hij stevig ten val en is alles weer twijfelachtig.

De Lie zou tijdens de koers op een paaltje gebotst zijn. Hij keek om nog even verder te rijden, maar had te veel last aan de rechterarm en/of -pols. Volgens Karl Vannieuwkerke wordt gevreesd voor een breukje in de elleboog.

De Lie stapte in de ambulance. Hoe ernstig de opgelopen blessures zijn is momenteel nog niet duidelijk. Dat zal later vandaag duidelijk moeten worden als zijn ploeg erover communiceert.

De valpartij is een fikse tegenvaller voor de Lie die een heel moeilijk voorjaar kende en noodgedwongen een en ander moest schrappen. Afwachten wat het worden zal.