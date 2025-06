Ambitie van Remco Evenepoel om geschiedenis te schrijven kan ook Patrick Lefevere om bepaalde reden heel gelukkig maken

Remco Evenepoel hoeft zich niet meer ten opzichte van Patrick Lefevere te verantwoorden, maar het zou wel leuk zijn om die laatste gelukkig te maken. Dat kan op een bepaalde manier.

Ook nu hij geen CEO meer is blijft Patrick Lefevere de man die van Soudal Quick-Step een succesverhaal heeft gemaakt. Hij zal blij zijn om te zien dat de renners van diezelfde ploeg doorgaan met winnen, ook nu Jurgen Foré de fakkel van hem heeft overgenomen. Tim Merlier liet onlangs weten dat de 1000ste overwinning van het team in het vizier is.

Tim Merlier had dan ook zelf zijn duit in het zakje gedaan door de Brussels Cycling Classic te winnen. Dat was echter nog niet overwinning nummer 1000. Het is dus de vraag welke renner hiervoor kan zorgen. Remco Evenepoel zou natuurlijk een fantastische naam zijn, als die het voor elkaar krijgt. Dat moet dan in de Dauphiné gebeuren.

Evenepoel gaat voor 1000ste zege van ploeg in tijdrit

Evenepoel geeft bij VTM toe dat hij er tot voor kort niet zo mee bezig was. "Eigenlijk had ik er geen rekening mee gehouden, tot Tim de 999ste zege had behaald. Morgen is een grote kans om onze 1000ste overwinning te pakken", verwijst Evenepoel naar de tijdrit in de Dauphiné. Met een tijdritspecialist als Remco behoort dat tot de mogelijkheden.

"Het zou mooi zijn om dat getal te kunnen afronden en het hele verleden van de ploeg van Patrick Lefevere te kunnen eren. Het zou mooi zijn als ik dat zou kunnen verwezenlijken", beseft Evenepoel. Hij wil dus gerust iets doen wat ook Patrick Lefevere enorm trots zou maken en het harde werk van al die jaren nog eens in de verf zou zetten.

Evenepoel en Lefevere nu weer op dezelfde lijn

In het verleden zijn er soms wel spanningen geweest tussen de clan-Evenepoel en Patrick Lefevere. Met de huidige rol op de achtergrond voor Lefevere is daar nu geen nood meer toe. Wie weet kunnen Evenepoel en Lefevere woensdag na de tijdrit met een prachtige mijlpaal pronken.