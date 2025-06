De symboliek achter de tattoo van Remco Evenepoel: een eerbetoon aan echtgenote Oumi?

In de marge van de Dauphiné is er een opvallend nieuwsfeitje rond Remco Evenepoel. Hij heeft de naam van zijn vrouw op zijn lichaam laten tatoeëren.

Remco Evenepoel heeft ook de derde dag in de Dauphiné goed doorstaan. Tadej Pogacar pakte nog één bonificatieseconde meer, maar voorts heeft Evenepoel op zijn belangrijkste concurrenten geen tijdsverlies geleden. In de interviews na de etappe werd er ook nog een nevenvraag gesteld, met een aparte onthulling tot gevolg.

Bij VTM NIEUWS hadden ze gespot dat er iets geschreven staat aan de binnenkant van de rechterpols van Evenepoel. Dat werd heel erg duidelijk op één van de foto's na afloop van de tweede etappe (zie bovenaan). "Ja, dat is een klein tattootje. Ik ben niet de eerste en niet de laatste die een tattoo heeft, denk ik." Dat klopt ongetwijfeld.

Remco Evenepoel blij met tattoo

Evenepoel verklapte dus nog niet meteen uit eigen beweging wat het inhield, maar hij deed dat wel nadat er nog even werd doorgevraagd. "Het is gewoon de naam van mijn vrouw in het Arabisch. Het is wel mooi geschreven." Zo scoort hij meteen goede punten, want het is natuurlijk een eerbetoon aan Oumi, zijn grote steun en toeverlaat.

Remco Evenepoel en Oumaïma Rayane stapten in oktober van 2022 in het huwelijksbootje. Evenepoel bedankte zijn echtgenote ook uitdrukkelijk voor al de steun die ze hem gegeven heeft, na de lange revalidatie die volgde nadat hij op training tegen een busje van Bpost was aangereden. Oumi is in die moeilijke periode heel belangrijk voor hem geweest.

Uiting van respect voor Oumi

De tattoo aan de rechterpols van Remco kan ook een bekeken worden als een nieuwe uiting van respect voor de cultuur waar zijn vrouw in is opgegroeid. Tijdens het voorjaar maakte Remco ook al bekend dat hij soms bidt samen met zijn vrouw.