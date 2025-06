Hij kan met zichzelf lachen: de 'nieuwe Van der Poel' duikelt gracht in en komt met heerlijke grap hierover voor de dag

Hij wordt wel vaker de 'nieuwe Van der Poel' genoemd. Om die bijnaam te behouden, is het wel noodzaak om niet te vaak in de gracht te belanden.

Zelf vindt Tibor del Grosso dat hij niet de nieuwe Van der Poel genoemd hoeft te worden, maar analisten zien wel gelijkenissen. Zo beweerde Nathan Van Hooydonck enige tijd geleden dat Van der Poel en Del Grosso exact op dezelfde manier sprinten, met de ellebogen enigszins naar buiten. Ook Del Grosso is een talent dat voor Alpecin-Deceuninck rijdt.

Maandag ging de Antwerp Port Epic door en Del Grosso was één van de renners die voor Alpecin-Deceuninck aan de start kwam. Hij ondervond wel dat het een verraderlijk parcours was. De 21-jarige Nederlander schatte op een gegeven moment een bocht verkeerd in. Hij stak nog zijn linkerbeen uit in een poging om alsnog recht te blijven.

Del Grosso klautert snel opnieuw de gracht uit

Misschien zou het ergens op een veldritparcours wel gewerkt hebben, maar niet op deze plek. Hij duikelde de gracht in. Gelukkig had Del Grosso er niets aan overgehouden en kon hij vrij snel opnieuw met zijn fiets uit de gracht klauteren. De dag eindigde zelfs nog heel goed, want zijn Belgische ploegmaat Timo Kielich won de koers.

Del Grosso heeft ondertussen wel de humor gevonden om te lachen met zijn eigen voorval. Op X plaatste hij een foto van zijn bezoek aan de gracht, op Instagram een filmpje. De boodschap die er bij hoorde, was op beide socialemediakanalen wel dezelfde: "Daar kan je niet parkeren." Een heerlijk grapje van een jonge getalenteerde man.

Del Grosso heeft al enkele beloftentitels op zak

Op Instagram betrok hij er ook de vraag bij of hij goed is in profwielrennen, maar we zullen hem zeker niet beoordelen op dit ene inschattingsfoutje. Niet vergeten dat hij bij de beloften wereldkampioen veldrijden is en Nederlands kampioen op de weg.