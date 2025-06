Hoe beïnvloedt het gewichtsverlies van Remco Evenepoel zijn prestaties? Alberto Contador komt met een stevige waarschuwing

Er is weer positiviteit rond Remco Evenepoel en dat heeft ook te maken met gewichtsverlies. Contador waarschuwt nochtans voor de mogelijke gevolgen.

Koen Pelgrim, de trainer van Remco Evenepoel, maakte onlangs bekend dat zijn pupil anderhalve kilo lichter staat dan een jaar geleden. We herinneren ons allemaal nog dat Evenepoel in 2024 na de Dauphiné nog gewicht moest verliezen in aanloop naar de Tour. Dat is toen goed gelukt en dat was ook duidelijk te merken aan zijn prestaties.

In 2025 zit Evenepoel dus vroeger op schema. De meesten in zijn omgeving zullen daar blij om zijn, maar Alberto Contador waarschuwt bij Eurosport voor de mogelijke gevolgen van al die schommelingen van het gewicht. "Zoveel gewicht verliezen van het ene op het andere jaar is riskant', vreest de tweevoudige Tourwinnaar.

Contador gaat in op gewichtsverlies Evenepoel

Er is wel een scenario wat voor een puur positief verhaal kan zorgen, geeft Contador toe. Als het verloren gewicht spiermassa is uit het bovenlichaam, dan is het goed. "Als hij dat gewicht uit zijn benen heeft gehaald, wordt het een ander verhaal", is de boodschap van Contador. Aan Evenepoel om daar al dan niet rekening mee te houden.

Contador hamert erop dat het enorm belangrijk is om naar je lichaam te luisteren. Evenepoel is nu nog maar 25, maar het zal alleen nog belangrijker worden. "Naarmate je ouder wordt, merk je dat je lichaam trager reageert. Je bereikt een zogenaamd perfect gewicht dat je lichaam nooit eerder ervaarde... en dan zegt het lichaam: tot hier en niet verder. Dan breekt het."

Contador heeft het mis zien gaan voor grote namen

Daarom denkt 'El Pistolero' dat Remco wel een risico neemt. "Het is een zeer gevaarlijke weg die hij bewandelt. Als het misloopt, is het niet enkel de Tour die je kunt vergeten. Het kan een impact hebben op je hele seizoen. Ik ken verschillende grote namen voor wie het zo is misgegaan."