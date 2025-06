Onverwachte wendingen: hoe zorgen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor vuurwerk?

Naast de koers komen ze goed overeen, maar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar houden er wel van om tijdens de koers volop strijd te voeren. Dat hebben ze vandaag ook weer gedaan.

Nochtans is het geen bergetappe die vandaag op het programma staat in de Dauphiné. Dat was twee dagen geleden ook niet het geval. Toen moest Remco Evenepoel zich ook al meten met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard aan de finish. Tot het einde van de Tour zullen er blijkbaar weinig wedstrijddagen zijn waarop dat niet het geval is.

Vandaag was het dus opnieuw prijs, al was het eerder een tweestrijd tussen Evenepoel en Pogacar. Ze wachtten deze keer ook niet tot aan de aankomst om voor vuurwerk te zorgen. Na zo'n dertig kilometer lag er immers een tussensprint in de gemeente La Chaise-Dieu. Een tussensprint betekent ook een kans om bonificatieseconden te pakken.

Kans voor Evenepoel op boni's

De tussensprint lag wel na een eerste beklimming. De kans leek dus aanzienlijk dat alle bonificatieseconden al weg zouden zijn. Niets was minder waar. Enkel de Fransman Louis Barré was in staat om op dat moment een voorsprong van een vijftiental seconden bijeen te rijden en dus met de volle buit aan de tussensprint aan de haal te gaan.

It was a fight between the GC men at the first intermediate sprint of the #Dauphine and @EvenepoelRemco picked up one bonus second. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 10, 2025

Remco Evenepoel had dit ook in de mot en ineens was ook de man met de gouden helm voorin te vinden. Dat kon Tadej Pogacar natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. De Sloveen reageerde en klopte Evenepoel aan de tussensprint. Evenepoel trok nog even door en reed zo plots in het gezelschap van Barré. Daarna liet Remco zich toch uitzakken.

Verder van Pogacar en dichter bij Vingegaard

Barré had drie bonificatieseconden gepakt, Pogacar twee en Evenepoel eentje. De achterstand van Evenepoel op Pogacar in het klassement bedraagt nu elf seconden. Evenepoel sluipt wel een secondje dichter bij Vingegaard: hij moet op de Deen nog vijf tellen inhalen.