Zal de gele trui en/of de groene trui een nieuw doel worden voor Mathieu van der Poel?

Mathieu van der Poel moet wel goed zijn in de puntjes op de i zetten. Hij draagt immers de puntentrui in de Dauphiné.

Vergeef ons deze flauwe woordspeling. Het is wel opvallend dat Van der Poel zich met twee derde plaatsen voorlopig naar de leiding in het puntenklassement van de Dauphiné katapulteerde. Dat had niemand kunnen voorspellen toen Van der Poel niet eens zo lang geleden een breukje opliep aan de pols. Dat is dus zeker een opsteker.

Als Van der Poel al het dragen van een speciale trui nastreeft, is dat in een rittenkoers meestal de leiderstrui in het klassement. Zo heeft hij al in het roze gereden in de Giro en in het geel in de Tour. Van der Poel geeft bij VTM aan dat hij niet per se wakker ligt van de gele trui in de Dauphiné en wijst erop dat hij in rit 2 niet meedeed in de tussensprints om de boni's.

Van der Poel maakt nu nog geen doel van groen

Als bewijs kan dat wel tellen. Hij staat nu wel in het groen en dan wordt dat vanzelf een gespreksonderwerp. De vraag of die groene trui een doel wordt loert dan om de hoek. "Dat was vooraf ook geen doel. We zullen zien hoe het de komende dagen evolueert. Misschien wordt het wel een doel, maar dat is het nu zeker nog niet", aldus Van der Poel.

Het is wel duidelijk dat de renner van Alpecin-Deceuninck het absoluut niet gewend is om een puntentrui om de schouders te doen in een rittenkoers. "Het is al lang geleden dat ik een groene trui gedragen heb. Misschien was de laatste keer ergens lang geleden in een Franse rittenkoers." Van der Poel kan het zich zelfs niet meer precies herinneren.

Nieuwe kans voor Van der Poel om punten te pakken

Als hij in de derde etappe meesprint, kan hij alvast opnieuw punten sprokkelen voor het puntenklassement. In de Tour zal Jasper Philipsen in principe de meest aangewezen renner binnen de ploeg zijn om in dit klassement een rol te spelen.