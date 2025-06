Eerst in de Dauphiné en hopelijk later in de Tour de France: de verborgen sleutel tot succes van Remco Evenepoel in de tijdritten

Voor Remco Evenepoel moet het als 'money time' beschouwd worden. In tijdritten kan hij immers het verschil maken met andere klassementsmannen.

Dat zal straks ook de boodschap zijn in de Tour de France, maar liefst gebeurt het vandaag ook in de Dauphiné. "Elke tijdrit probeer ik te winnen", blikt Remco vooruit bij Cycling Pro Net. Het is een mooi parcours, helemaal niet technisch. Het is bijna altijd rechtdoor, uitgezonderd twee bochten en de bocht naar de finishlijn. Het is iets dat bij mij past."

We kunnen het opdelen in een snelle start en finish, en een zwaar middenstuk. Evenepoel weet wat hem te doen staat. "Ik moet voluit gaan, met een strategie om mijn tempo te bepalen op de kliim. Dan hopen we op het beste. Of het geel erin zit? Ik probeer gewoon voor de ritzege te gaan en dan zien we wel hoe het algemeen klassement ervoor staat."

Evenepoel ziet het niet als de sleutel voor het klassement

Evenepoel denkt niet dat deze tijdrit een groot effect zal hebben op de finale uitkomst in deze Dauphiné. "Het is niet superbelangrijk voor het klassement. Die van vorig jaar had meer impact op het klassement, dit jaar is de tijdrit niet heel lang. Dit jaar wordt het een mooi gevecht om de rit. Het maakt niet uit dat er enkele seconden verschil gemaakt wordt, met de rit van zaterdag in gedachten."

Remco Evenepoel wil vooral de regenboogtrui eer aan doen en weet wat het addertje onder het gras is. "Ik mag niet voor de klim al over de limiet gaan. Daarna moet ik het tempo kunnen vasthouden tot aan de aankomst. We hebben er vertrouwen in dat de vorm goed genoeg is om een goede tijdrit af te werken." Optimisme troef dus.

Hele vlakke tijdrit in de Tour

De wereldkampioen tijdrijden kijkt ook al met een half oog naar de tijdrit in de Tour. 'De enige echte tijdrit in de Tour is heel vlak. Daar heb je het grote vermogen nodig. Een grote ronde win je in de bergen, niet in de tijdrit. Momenteel vinden we goed de balans om onze focus te verdelen."