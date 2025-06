Hoe zit het nog met Arnaud De Lie na valpartij? Medische update na nieuwste scans

Arnaud De Lie kwam maandag ten val in de Antwerp Port Epic. Ondertussen is duidelijk hoe het met hem gesteld is.

Zondag maakte Arnaud De Lie zijn comeback in de Brussels Cycling Classic. Hij werd toen derde, na een ongenaakbare Tim Merlier die er de 999de overwinning van QuickStep pakte.

De euforie over die prestatie van De Lie was bijzonder groot, maar een dag later sloeg het noodlot toe. De Lie botste vroeg in de koers op een paaltje en stapte in de ambulance.

De wedstrijddokter vreesde voor een breukje in de elleboog, zo was meteen na de koers te horen. Uit scans is nu het definitieve verdict gekomen.

Geen breuken voor Arnaud De Lie

Volgens Het Nieuwsblad heeft de renner geen breuken overgehouden aan de valpartij. De Ronde van Zwitserland komt dan ook niet in gevaar, zo is er te horen.

Daar wordt zondag de eerste etappe gereden. Via de Belgische kampioenschappen trekt de renner van Lotto Cycling Team dan naar de Tour de France.