"Ik heb niet zoveel geduld": Lotte Kopecky klaar om conclusies te trekken

Lotte Kopecky waagt deze zomer een poging om de Tour de France Femmes te winnen. Haar volledige voorjaar staat in het teken van de rittenkoers.

De Tour de France voor vrouwen is dit jaar bijzonder lastig en slopend. Ook al is dat verre van ideaal voor Lotte Kopecky, toch wil onze landgenote er helemaal voor gaan.

Ze paste haar normale schema voor dit jaar helemaal aan in vergelijking met andere jaren, om zich volledig te focussen op haar deelname aan de Tour. En daarbij gaat ze voor maar één ding: de eindwinst pakken.

“Een klassement rijden is eerder voor de korte dan voor de lange termijn. Ik heb niet zoveel geduld, haha”, lacht Kopecky in de Tourspecial van Procycling. “Het zou zomaar kunnen dat het niet lukt om te winnen.”

Daar houdt Kopecky dus zeker rekening mee en uit wat er deze zomer allemaal gebeurt zal ze hoe dan ook de nodige conclusies moeten trekken.

Lotte Kopecky zet alles in op de Tour de France Femmes

“Of ik het de komende jaren ga blijven proberen, hangt af van hoe het zal gaan en hoe de voorbereiding me is bevallen. Moet ik concluderen dat het niets voor mij is, dan ga ik me gewoon weer focussen op Vlaanderen en Roubaix. maar voor nu heb ik veel zin om een goed voorbereiding op de Tour te gaan doen.”

Eén keertje alles op alles zetten om te zien wat het geeft. “Heb ik ergens mijn zinnen op gezet, dan weet ik van mezelf dat ik het moet kunnen.” En daar hopen wij allemaal op en wie weet valt het mee en is Kopecky vertrokken voor jaren.