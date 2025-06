Legendarische sponsornaam verdwijnt uit wielerpeloton, maar vervanger is grote klepper

Eind de jaren '90 streken enkele grote Franse bedrijven neer in het wielrennen. Daarvan wordt eentje nu geschiedenis.

In 1998 kwam AG2R La Mondiale in het wielerpeloton als sponsor. Op dit moment zijn ze nog met Decathlon samen hoofdsponsor van een wielerploeg.

Maar aan dat verhaal komt een einde, zo meldt Le Télégramme in Frankrijk. AG2R verdwijnt als naamsponsor vanaf 1 januari 2026 uit het peloton. In 21 seizoenen wist de ploeg maar liefst 22 etappes in de Tour de France te winnen. Voor een Franse sponsor is dat het belangrijkste evenement in het wielerjaar.

Volgens het medium komt er echter een gigantische naam als vervanger en dat moest ook wel als je hoort dat de ploeg kleppers als Tiesj Benoot en Olav Kooij wil wegplukken bij Visma Lease a Bike.

De nieuwe hoofdsponsor zou cosmeticamerk L’Oréal zijn. Daarmee wordt de continuïteit voorzien van een Franse hoofdsponsor. Of Decathlon of L’Oréal als eerste in de naam zal staan is nog niet geweten.

Naast Kooij en Benoot wordt ook nog Daan Hoole genoemd als versterking, net als Matthew Riccitello van Israel-Premier Tech. Voor de officiële bevestiging is het wachten tot na 1 augustus.