"Een beetje van alles": vriendin Roxanne Bertels laat zien hoe Mathieu van der Poel kan genieten van romantische koffie

Het leven van Roxanne Bertels bestaat uit een brede waaier aan activiteiten. Partner Mathieu van der Poel kan wel genieten van een romantische koffie, daar heeft ze het bewijs voor in handen.

De vriendin van de voormalige wereldkampioen wegwielrennen heeft enkele dagen geleden nog eens een fotoreeks geplaatst op haar Instagram-pagina. "Een beetje van alles", met een hartje erbij: met deze omschrijving kondigt ze aan wat de foto's inhouden. Eén ding is zeker: Roxanne heeft absoluut niet gelogen over haar foto's.

Het gaat inderdaad over van alles, over een brede waaier aan activiteiten. Zo is ze te zien in haar eigen sportoutfit: ook zelf wil ze duidelijk op en top fit blijven. Er zijn enkele afbeeldingen bij van wondermooie landschappen. Daarnaast mag ook het thema 'eten en drinken' niet ontbreken in deze fotoreeks. Zo is er tijd gevonden om een cocktail te nuttigen.

Van der Poel duikt op in fotoreeks vriendin

Op één van de foto's staat ook een bekende gast en dat is niemand minder dan Mathieu van der Poel. Met een donker shirt en korte broek aan en een zonnebril op het gezicht komt hij alvast fris voor de dag. Hij lijkt op de bewuste foto klaar om van een koffietje te genieten, maar dat is er niet zomaar eentje. Dit mag als een 'specialleke' beschouwd worden.

Om precies te zijn is het wellicht eerder een cappuccino. De melk neemt alvast de vorm van een hartje aan: dat is dan wat we een romantische koffie of cappuccino kunnen noemen. Het is sowieso bekend dat vele wielrenners wel een koffie kunnen smaken en hiervoor al eens stoppen tijdens een trainingsrit, om daarna hun weg verder te zetten.

Van der Poel goed bezig in Dauphiné

Met deze update op haar sociale media laat Roxanne alvast weten dat ze vrolijk door het leven stapt. Ze krijgt alleszins veel positieve reacties. Als ze deze week naar de Dauphiné kijkt, zal ze daar ook blij van worden. Mathieu van der Poel doet het voorlopig uitstekend met vier ereplaatsen op rij.