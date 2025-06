Tim Merlier beseft het maar al te goed: "Mogen blij zijn dat het nog lukte"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier heeft al heel wat watertjes doorzwommen. De renner van Soudal-QuickStep is enorm blij dat hij nog een plekje heeft in de ploeg van Jurgen Foré.

Tim Merlier maakte de overstap van het veldrijden naar het wielrennen op de weg. Het zorgde ervoor dat hij in een totaal andere wereld terecht kwam.

Vroeger koerste hij in het veld vijf maanden en had hij nadien alle tijd voor vrienden en familie. Nu is dat totaal anders, al kan hij door zijn leeftijd en ervaring mentaal wel een en ander aan.

Dat is niet vanzelfsprekend voor jonge renners, zo beseft hij ook maar al te goed. “Ik heb als jonge gast nog van het leven genoten, iets wat jonge renners nu niet meer kunnen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Met alle gevolgen van dien voor de nieuwe generatie. “Ik snap nu pas waarom sommige renners mentaal crashen, lange carrières zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dat is ook de reden waarom ploegen makkelijker kiezen voor een talent van 18 jaar.”

Merlier is dankbaar voor wat hij gekregen heeft bij Soudal-QuickStep. “Bert (Van Lerberghe, red.) en ik mogen blij zijn dat we nog voor drie jaar (tot eind 2028, red.) hebben mogen bijtekenen”, besluit Merlier.