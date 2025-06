250 miljoen euro: UCI komt met dikke njet aan kruim van wielerploegen in het peloton

De Super League in de koers is nog niet voor meteen. De UCI gaat voorlopig niet akkoord met het prestigieuze OneCycling-project.

Een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië wou in drie jaar tijd maar liefst 250 miljoen euro, in wielermiddens heel veel geld, investeren in de opstart van het OneCycling-project.

Het plan was om geen overlapping te hebben dankzij een nieuwe wielerkalender. De ploegen zouden centen verdienen via televisiegelden, zodat ze minder afhankelijk zouden zijn van sponsorinkomsten.

Bovendien zou er over de hele wereld een soort van programma opgezet worden, met ook nieuwe koersen in Saoedi-Arabië, Azië en Noord-Amerika.

Visma-Lease a Bike, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe sprongen op de kar. Ook Flanders Classics liep warm voor het idee.

Maar zover komt het nog niet. De UCI heeft het plan weggestemd. “Hoewel het bestuurscomité het toejuicht dat het wielrennen nieuwe investeerders aantrekt, heeft de UCI na stemming unaniem besloten om het OneCycling-project in zijn huidige vorm niet te integreren in de kalenders van de WorldTour voor 2026, zowel bij de mannen als de vrouwen”, klinkt het in een statement.

OneCycling-project voorlopig afgevoerd door de UCI

“Het project werd onverenigbaar geacht met het bestuur en het regelgevend kader van de UCI. Het ontbrak ook aan sportieve samenhang. De UCI wil echter, net als alle belanghebbenden in de wielersport, de gesprekken met de vertegenwoordigers van dit project voortzetten om samen te werken aan de internationalisering van de WorldTour-kalenders en de economische ontwikkeling van onze sport.”

De tijd om tot een nieuwe kalender te komen was volgens de UCI veel te kort. De deur blijft volgens de wereldwielerbond wel openstaan richting de toekomst om tot een oplossing te komen.

“Dan gaat het over het gebruik van externe investeringen om de sport waar we allemaal van houden te helpen verbeteren, internationaliseren en economisch duurzaam te maken. Dit is geweldig nieuws voor alle belanghebbenden in de wielersport en wordt toegejuicht door de teams die betrokken zijn bij het OneCycling-initiatief”, besluit men.