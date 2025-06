Remco Evenepoel trekt de lijn nadat iedereen een mening heeft over zijn islamgeloof

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eerder dit jaar maakte Remco Evenepoel duidelijk dat hij zijn ding gevonden heeft in de islam. Daar kwamen enorm veel reacties op.

Remco Evenepoel vindt meer dan eens troost bij zijn vrouw Oumi Rayane na al het harde werk en tegenslagen in de koers. Zijn geloof helpt hem daarbij.

“Bidden samen met mijn vrouw Oumi helpt me tegenwoordig ook enorm”, vertelt hij in de Tourspecial van Procycling. “Dat deel van haar islamgeloof deel ik nu met haar. Een mooi en persoonlijk gegeven, iets wat zich vooral bij ons thuis afspeelt.”

Evenepoel vindt zijn ding in de islam

Daar krijgt hij enorm veel reacties op en die hebben vaak een negatieve bijklank, wat de renner van Soudal-QuickStep uiteraard betreurt. “Iedereen heeft er een mening over, maar voor mij telt enkel dat ik me er goed bij voel.”

Hij heeft de reacties op zijn outing dan ook aan zich voorbij laten gaan. “Positief, negatief… Er is altijd commentaar zodra je iets publiekelijk zegt. Wat echt telt, is de sfeer thuis, bij de mensen die ertoe doen. En met onze families gaat alles goed. We zijn gelukkig. Gezond.”

Evenepoel trekt zich er dan ook helemaal niets van aan, omdat hij beseft dat hij een goed leven heeft. “In een wereld die soms op zijn kop staat, mogen wij niet klagen. Ik voel me echt goed”, besluit hij.