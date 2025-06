Dit moet hij er ook bij nemen, extreme voorzichtigheid geboden: het harde nieuws voor Gerben Thijssen na zware val

Gisteren heeft het nieuws de ronde gedaan dat Gerben Thijssen zijn sleutelbeen heeft gebroken. Dat is voor elke renner een hard verdict, maar voor hem nog een beetje meer.

Een week geleden deed Thijssen mee aan de Heistse Pijl. Hij was daar één van de kanshebbers op de overwinning maar kwam in de aanloop naar de sprint ten val. Het was uiteindelijk Paul Magnier, de sprinter van Soudal Quick-Step, die met de overwinning aan de haal ging, nadat hij zelf eerder ook tegen de grond was gegaan.

De valpartij van Magnier was duidelijk minder erg dan die van Thijssen. De renner van Intermarché-Wanty kon wel nog op de fiets de aankomst bereiken en werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis van Herentals om zich te laten onderzoeken. Zijn ploeg Intermarché-Wanty laat weten dat die avond al duidelijk werd dat Thijssen zijn linkersleutelbeen had gebroken.

Thijssen heeft daar al een plaatje

Een week later komt de Belgische ploeg met dit nieuws naar buiten, want ploegdokter Gerald Ackerl kan er nu ook meer over vertellen. "De valpartij van Gerben Thijssen heeft geresulteerd in een breuk van zijn linkersleutelbeen, grenzend aan een al bestaand plaatje dat eerder geplaatst is." Met zo'n plaatje kan een sleutelbeenbreuk gefixeerd worden.

Dat is gebruikelijk in het wielrennen, want zo kan een wielrenner na een sleutelbeenbreuk relatief snel weer de training hervatten. "Het goede nieuws is dat hij zich fysiek goed voelt. We moeten wel met een extreme voorzichtigheid met zijn blessure omgaan, aangezien hij al verschillende keren geopereerd is aan dit sleutelbeen."

Thijssen moet enkele koersen schrappen

"We volgen zijn toestand op de voet op en zullen zijn herstelplan dag per dag aanpassen", laat de arts ook nog weten. Thijssen moet sowieso passen voor de Elfstedenronde en de nieuwe eendagskoers Copenhagen Sprint.