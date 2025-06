Ook gevolgen voor transferverhaal? 'Soudal Quick-Step verslaat INEOS en haalt sterke klimmer om Evenepoel te steunen'

Soudal Quick-Step is misschien wel bezig om een gouden zaak te doen. Remco Evenepoel krijgt volgend jaar een extra sterke klimmer aan zijn zijde om hem te ondersteunen.

Dat is dan wel op voorwaarde dat hij bij Soudal Quick-Step blijft en zijn contract uitdoet. Ook dit jaar zijn er weer geruchten opgedoken die zeggen dat Evenepoel meer dan waarschijnlijk naar INEOS Grenadiers zou gaan. Daar zal hij dan wel twee keer over nadenken, als hij ziet dat Soudal Quick-Step beter gewapend is om ondersteuning in huis te halen.

Dat is in elk geval wat zich volgens onafhankelijk journalist Daniel Benson heeft afgespeeld in het transferdossier van Steff Cras. Benson meent dat Cras op het punt staat om in 2026 de overstap naar Soudal Quick-Step te maken. Cras is einde contract bij TotalEnergies. Soudal Quick-Step en INEOS zouden de teams geweest zijn die streden om zijn handtekening.

Steff Cras op weg naar Soudal Quick-Step

Cras zou dus voor Soudal Quick-Step gekozen hebben. Dat betekent niet alleen dat de ploeg er een klimmer bij krijgt om Remco Evenepoel te ondersteunen maar dus ook dat die nieuwe kracht de Belgische nationaliteit heeft. Zo kan er stilaan wel een mooie ploeg rond Remco gevormd worden, met ook Landa, Paret-Peintre, Vervaeke en Van Wilder.

Soudal Quick-Step heeft dit jaar wel ervaren dat het sowieso belangrijk is dat de kern rond de kopman gevrijwaard blijft van ernstige blessures. Cras is alvast een mooie vangst voor Jurgen Foré, de nieuwe CEO van de ploeg. Cras is geen veelwinnaar maar finishte vorig jaar wel zestiende in de Tour en reed ook een keer top 15 in de Vuelta.

Soudal Quick-Step kan het aankondigen vanaf 1 augustus

De 29-jarige Cras zou bij Soudal Quick-Step een contract tekenen voor meerdere seizoenen. Uiteraard kan deze transfer pas officieel bekrachtigd worden op 1 augustus. Vanaf deze datum mogen transfers in het wielrennen bekendgemaakt worden.