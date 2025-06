Patrick Lefevere steekt zijn emoties niet meer weg na de woorden van Remco Evenepoel maar uit ook zijn bezorgdheid

Patrick Lefevere deelt plots veel emoties met de wereld. Wat Remco Evenepoel zei na de 1000ste overwinning voor de ploeg heeft hem diep geraakt.

Lefevere liet in een eerste reactie al blijken dat hij geëmotioneerd was na de tijdritzege van Evenepoel in de Dauphiné. Op dat moment leek het vooral te komen door de prestatie op zich en wat het betekende voor de ploeg. In zijn column in Het Nieuwsblad bekent Lefevere dat het hem ook wat doet dat Evenepoel hem zo eerde in zijn interviews.

Remco Evenepoel maakt het aan alle media duidelijk dat dit een overwinning was die hij opdroeg aan Patrick Lefevere, voor alle jaren van inzet voor Soudal Quick-Step. Lefevere bevestigt nog eens dat dit hem echt wel raakt. Naar eigen zeggen is hij niet de persoon die snel emotioneel wordt maar het deed hem wel iets wat Remco zei.

Lefevere niet verrast dat Evenepoel moest lossen

De tijd staat uiteraard niet stil. Ondertussen hebben we in de bergen al een ander beeld gezien in de Dauphiné. Het verrast Lefevere niet dat Evenepoel in de eerste bergrit niet op kon tegen de overmacht van de concurrentie. Lefevere baseert zich hiervoor op de beelden die hij te zien kreeg van de valpartij van Evenepoel een dag eerder.

Evenepoel heeft toch een flinke smak gemaakt. Lefevere zag de kampioen uit Schepdaal ook snel geïsoleerd geraken. Lefevere denkt niet dat het een verschil gemaakt had als Remco meer ploegmaats bij zich had gehad, maar hoopt wel dat de ploeg beter voor de dag komt tijdens de Tour de France. Daar is Lefevere dus toch bezorgd over.

Lefevere verwacht verbetering bij enkele renners

De voormalige CEO van de ploeg maakt zich wel sterk dat renners als Schachmann en Paret-Peintre nog gaan verbeteren, omdat zij terugkomen na een valpartij. Bij Louis Vervaeke is het maar de vraag of die nog op tijd hersteld kan zijn.