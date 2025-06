Van Aert en zijn maats zorgen voor heel goed voorbeeld: Belgisch toptalent Jarno Widar heeft een belangrijke les getrokken

Jarno Widar gaat voor een tweede eindzege op rij in de Giro Next Gen. Van Aert & co slaagden er bij de profs in om Del Toro en Carapaz voor schut te zetten, met de eindzege voor Simon Yates tot gevolg. Widar is alvast van plan om zich niet op een dergelijke manier te laten verrassen.

Op zijn persconferentie kwam zijn hoogtestage op de Sierra Nevada ter sprake. "Mijn HRV-waarden waren eerder aan de lage kant, maar ik voelde mij wel goed op training. In de Ronde van de Isard kende ik een lichte terugval na de hoogtestage. Ik miste daar wat frisheid, maar die zal er nu wel weer zijn. Na de hoogtestage en de Ronde van de Isard heb ik nog intervaltrainingen en duurtrainingen gedaan."

Eenzelfde geluid bij ploegleider Wesley Van Speybroeck. De ploegleider onderstreept dat Widar die Ronde van de Isard wel gewonnen heeft. "In de Ronde van de Isard had hij een kleine terugval. We wilden die wedstrijd wel graag winnen, het is mooi dat dit gelukt is, maar het was geen hoofddoel. Het doel is de Giro. We verwachten dat hij in de Giro de vruchten zal plukken van zijn hoogtestage."

Giro-tijdrit belangrijke test voor Widar

Een ander gespreksonderwerp was wat onlangs reeds aan het licht kwam: Widar traint vaker op het tijdrijden. "Ik heb er zo veel aan gewerkt als ik kan", zegt de renner. "De tijdrit in de Giro staat dan ook hoog aangeschreven als een belangrijke test, net als etappes 3, 7 en 8." De Giro is evenwel niet zijn allergrootste doel van het seizoen: Widar ligt vooral wakker van de regenboogtrui bij de beloften.

Een jaar geleden was de inmiddels 19-jarige Wellenaar begonnen aan een periode van een paar geweldige maanden, met eindzeges in de Alpes Isères Tour, de Giro Next Gen en Valle d'Aosta. Het is niet zo dat hem dit in 2025 plots meer druk bezorgt. "Ik heb helemaal geen stress. Als ik stress krijg, dan zou ik mij pas zorgen maken."

Widar niet van plan concurrentie te laten rijden

Widar heeft ook wat onthouden van de Giro bij de profs. "Dat je niet zomaar iemand moet laten rijden", verwijst hij naar de etappe waarin Simon Yates die grote ronde op zijn kop zette, met hulp van Wout van Aert. De Giro Next Gen begint zondag. Jørgen Nordhagen, Lorenzo Finn en Albert Withen Philipsen lijken de grootste concurrenten van Widar.