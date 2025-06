Visma-baas Richard Plugge moet het nu zelf ontgelden, oud-renner uit eigen ploeg haalt zwaar uit: "Dramatisch"

Richard Plugge is een man die al eens stevig durft uit te halen. Hij moet het nu zelf ontgelden, in een column van Bram Tankink.

De Nederlandse ex-renner staat bij het magazine Fietssport stil bij het feit dat Plugge een van de drijvende krachten is achter ONE Cycling. Tankink laat geregeld vallen dat dit met Saudisch geld zou gebeuren. Tankink kan er niet bij dat Plugge graag de vergelijking maakt met de Formule 1. Dat is voor Tankink niet meteen een sport met een ideale structuur.

"Waar een magnaat als voorheen Bernie Ecclestone alles voor het zeggen heeft en waar geen ruimte is voor groei van talent of van de sporter uit het middenveld." Dat vindt Tankink geen voorbeeld voor de ontwikkeling van de sport. "Het is de wereld van het gigantisme, waarin de gewone man geen plaats meer heeft. Dat is een prachtig model, weg met het middenveld", klinkt het cynisch.

Tankink waarschuwt voor wegvagen van middenveld

Het argument dat ONE Cycling een breder publiek kan bedienen, vindt Tankink een drogreden. "Het hele middenveld wegvagen is dramatisch voor de breedtesport in zijn geheel." De analist reed zelf nog tien jaar voor de ploeg van Plugge en weet nog heel goed hoe de dingen ervoor stonden toen Rabobank in 2012 de stekker eruit trok.

Hij herinnert zich nog dat de renners toen samenkwamen om de doorstart onder de naam Blanco te bespreken. "Wij bepaalden samen de normen en waarden. Trots, familie, samen, eerlijkheid en openheid waren woorden die naar voren kwamen. Het verwijderen van de hiërarchie kwam er later bij. Het werd een prachtig model."

Tankink vindt dat Plugge moet kiezen

Tankink vindt dat Plugge nu al die waarden overboord gooit en een keuze moet maken. "Je kunt geen team runnen als je daarnaast een politiek agenda probeert te duwen." Voor Tankink is het eenvoudig: een team als Visma-Lease a Bike leiden of een project als ONE Cycling leiden, gaat niet samen.