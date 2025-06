Ruben Van Gucht over zijn zoontje Mondo (2,5): "Heb ik voor mezelf beslist"

De sportzomer staat voor de deur, maar voor Ruben Van Gucht wordt die een pak rustiger dan normaal. Hij wil ook meer tijd met zijn zoontje doorbrengen in Kroatië.

Er is deze zomer geen EK of WK voetbal en geen Olympische Spelen en dus wordt het voor Ruben Van Gucht een rustigere sportzomer. Hij zal wel de EK-wedstrijden van de Red Flames en de Belgian Cats presenteren.

Van 26 juli tot 3 augustus geeft Van Gucht ook commentaar tijdens de vierde editie van de Tour de France Femmes. Daarnaast neemt Van Gucht ook het sportnieuws in het journaal en Sportweekend enkele keren voor zijn rekening.

Van Gucht wil tijd doorbrengen met zoon Mondo in Kroatië

"Maar daarnaast heb ik voor mezelf beslist om deze zomer wat meer vrije tijd te nemen dan anders", zegt Van Gucht in NINA. De voorbije jaren heeft Van Gucht door de drukke zomer weinig tot geen vakantie kunnen nemen.

"Niet dat ik me overwerkt voel, maar ik wil deze zomer voldoende lang in Kroatië zijn, om mijn zoontje te zien." Samen met ex-hoogspringster Blanka Vlasic heeft Van Gucht een zoontje Mondo van 2,5 jaar.

Van Gucht herkent ook veel van zichzelf in zijn zoon. "Hij is groot, we hadden niet anders verwacht. Hij is blond, zoals ik. En hij houdt van sporten. Dus ja, ik herken wel één en ander van mezelf."