Vragen bij deelname Van der Poel aan WK moutainbike, Vanthourenhout onthult zijn opvallende drijfveer

Het recente uitstapje van Mathieu van der Poel in mountainbiken liep slecht af met twee valpartijen en een opgave. Toch wil hij na de Tour weer zijn zinnen zetten op het WK mountainbiken.

Doordat Van der Poel een breukje opliep bij zijn valpartij op de mountainbike in Nove Mesto, moest hij bijna de Dauphiné en ook de Tour missen. De schade viel gelukkig wel mee en Van der Poel moest niet sleutelen aan zijn programma.

Na de Tour zal Van der Poel de draad van het mountainbiken opnieuw oppikken, hij wil in september de wereldtitel pakken in het Zwitserse Crans-Montana. Ex-renner Frank Hoste vraagt zich af waarom Van der Poel dat nu precies wil.

Want zoals Nove Mesto aantoont, is het mountainbiken niet zonder risico's. "Ik snap dat het in vraag wordt gesteld", zegt Sven Vanthourenhout bij Derailleur. "Maar hoe harder het in vraag wordt gesteld, hoe liever hij het precies doet."

Houdt mountainbike Van der Poel scherp?

"Hij wil toch laten zien dat hij wereldkampioen kan worden in een andere discipline. Ik begrijp dat het in vraag wordt gesteld met zijn palmares op de weg. Ik denk dat het gewoon zijn drive is en dat Alpecin-Deceuninck hem die vrijheid moet geven."

"Het houdt hem misschien ook wel scherp en content, ik weet het niet. Want er hangen natuurlijk gevaren aan vast. Ik heb die valpartij een paar keer gezien, maar dat wat toch een redelijke patat. Voor hetzelfde geld rijdt hij gewoon geen Tour."