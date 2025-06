Straffe informatie over het loon van Mathieu van der Poel: "Zij beseffen dat heel erg goed"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is de absolute kopman van Alpecin-Deceuninck. De Nederlander strijkt daarvoor een heel mooi loon op.

Mathieu van der Poel verdient naar schatting 4 miljoen euro per jaar bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Dat bedrag is exclusief zijn inkomsten uit sponsordeals, prijzengeld en startgelden voor veldritten, die zijn totale jaarlijkse inkomen nog flink kunnen verhogen.

Zijn financiële groei is indrukwekkend: in 2024 verlengde hij zijn contract tot 2028 met een flinke salarisverhoging. Daarnaast beheert hij zijn inkomsten via zijn eigen vennootschap, VDP Sports, en dat maakt mooie winsten.

Ter vergelijking: wereldkampioen Tadej Pogacar zou volgens verschillende bronnen bij UAE Team Emirates maar liefst 8 miljoen euro verdienen, het dubbele van Van der Poel. Wout van Aert strijkt dan weer 3,5 miljoen euro op per jaar.

Mathieu van der Poel krijgt heel wat privileges bij Alpecin-Deceuninck

“Wij proberen iets te maken wat jonge mensen als Mathieu aanspreekt”, zegt Philip Roodhooft aan Het Nieuwsblad over zijn goudhaantje. “Mathieu, Puck Pieterse, die kicken erop omdat ze meerdere uitdagingen nodig hebben. Wij hebben iets gemaakt wat bepaalde – en steeds meer – renners aanspreekt.”

Hij beseft ook dat Van der Poel elders meer kan verdienen, maar dan zal hij minder vrijheid hebben. “Kunnen zij elders meer verdienen? Zij beseffen dat er mensen zijn die het beter hebben maar zij weten heel goed dat er heel veel mensen zijn die het slechter hebben. Hoe je jezelf daarbij voelt, bepaalt heel veel.”