Johan Museeuw vol lof over Tim Merlier: "Dat heeft hij heel goed gezien"

Tim Merlier trekt deze zomer naar de Tour de France. Die opvallende keuze zegt voor velen wel wat over de ambities van de ploeg met Remco Evenepoel.

Dat een topsprinter als Tim Merlier met Soudal-QuickStep naar de Tour de France trekt, zegt veel over hoe de ploeg het wil aanpakken in deze grote ronde.

Jan Bakelants liet eerder al vallen dat de keuze om Merlier en Van Lerberghe naar de Tour mee te nemen aantoont dat QuickStep zoveel mogelijk ritzeges wil pakken.

Het klassement met Remco Evenepoel zou dan een pak minder belangrijk zijn. Ook Evenepoel zou ritzeges boven het klassement moeten verkiezen. Tim Merlier geeft ook duidelijk aan dat hij zich op zijn manier voorbereidt. Niet te diep gaan nu, maar sprinten als het nodig is. Te veel trainen is ook niet goed.

“Het is een tijd een rage geweest om vooral te trainen op alles waar je niet goed in was. Néén, je moet beter worden in wat je goed kan. Merlier doet dat perfect”, zegt Johan Museeuw in Het Nieuwsblad.

Misschien zien we dat wel in de eerste etappe en pakt Merlier er de zege en het geel, maar het zou ook goed kunnen dat hij zelfs op het Belgisch kampioenschap met de overwinning gaat lopen.