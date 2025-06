Wout van Aert en Mathieu van der Poel naar de Winterspelen? Een unieke kans en een iconische locatie lonken!

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

We hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel al in actie gezien op de Olympische Spelen. Het ging dan wel om de Zomerspelen. Zijn ook de Winterspelen weldra een optie?

Tot nu toe vallen hun deelnames aan de Olympische Spelen onder de disciplines wegwielrennen en mountainbiken. Wordt ook het veldrijden een olympische sport? Dan zou de cyclocross aan bod komen op de Olympische Winterspelen. Dat zou een allereerste keer kunnen lukken op de Spelen van 2030 in buurland Frankrijk.

Volgens de Franse krant L’Équipe heeft La Planche des Belles Filles zich kandidaat gesteld om het veldrijden te organiseren tijdens de Winterspelen van 2030. Dat is uiteraard een locatie met enorm veel weerklank. Het is een plek met een grote Tour-geschiedenis. Normaal geven de klimmers daar het beste van zichzelf, straks misschien de crossers.

Crossers naar de Vogezen in plaats van de Alpen

Frankrijk heeft ook nog wel enkele verdienstelijke crossers die mee het enthousiasme kunnen aanwakkeren en het zou geen al te verre verplaatsing zijn voor de Belgische en Nederlandse fans. Wel opvallend: de Olympische Winterspelen worden officieel gehouden in de Franse Alpen. Het veldrijden zou dus doorgaan in de Vogezen.

Het is al jarenlang een groot vraagteken of het veldrijden ooit een olympische sport zou kunnen worden. De kans dat het zo ver komt, stijgt nu naar een ongekende hoogte. Er wordt gewag gemaakt van een kans van 99,99% dat het veldrijden tot de verschillende sportdisciplines zou behoren op de Olympische Winterspelen van 2030.

Trigger voor Van Aert en Van der Poel

Het is natuurlijk niet omdat de cross aan bod komt op de Spelen dat grote namen als Van Aert en Van der Poel dan ook automatisch meedoen. Al zou het wel iets zijn om hen mee te triggeren, want vaak gaan ze het in hun carrière niet meemaken.